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   7 صفر 1448   
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    محافظ بوشهر: الحريق الذي ظهر في صور الأقمار الصناعية بجزيرة خارك ناتج عن حرق الغاز في المشاعل وليس بسبب انفجار أو حادث

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