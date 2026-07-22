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   7 صفر 1448   
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    لبنان

    سلامة شكر اليونسكو لادراج موقع صور الاثري على لائحة المواقع المهددة بالخطر جراء العدوان الصهيوني

      أعرب وزير الثقافة في لبنان غسان سلامة عن امتنانه لمنظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي لادراج موقع صور الاثري ومحيطه على لائحة المواقع المهددة بالخطر.

      وقال سلامة الاربعاء “كل الشكر للجنة التراث العالمي وهي أدرجت اليوم، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، موقع صور الاثري على لائحة المواقع المهددة بالخطر. ومن شأن هذا الادراج ان يركز انظار واهتمام اليونسكو والدول الاعضاء على موقع عظيم الاهمية في تاريخ منطقة تشهد الآن من النزاعات ما قد يصيبه بأذى”.

      يشار الى ان لجنة التراث العالمي لدي منظمة اليونسكو تعقد دورتها الثامنة والاربعين في بوسان في كوريا الجنوبية، لمتابعة وضع الحفاظ على المواقع المسجلة على لائحة التراث العالمي، وقررت في اجتماعها الاربعاء، ادارج موقع صور ومحيطه على لائحة التراث العالمي المهدد بسبب ما اصابه وما قد يصيبه من اضرار جراء العدوان الاسرائيلي على المدينة.

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