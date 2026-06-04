الخميس   
   04 06 2026   
   18 ذو الحجة 1447   
   بيروت 20:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    نقرير مصور | المقاومة تُظهر قدرتها على توثيق العمليات ميدانياً بالصوت والصورة

    المقاومة جاهزة دوما لتوثيق عملياتها بالصوت والصورة.


    تقرير : حسين محمد

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    لبنان ومنظمة العمل العربية يبحثان دعم العمال والمؤسسات المتضررة من العدوان الإسرائيلي

    لبنان ومنظمة العمل العربية يبحثان دعم العمال والمؤسسات المتضررة من العدوان الإسرائيلي

    تقرير مصور | في بيان المفاوضات.. السلطة تبيع الوطن للعدو والرئيس عون يهدد الشعب

    تقرير مصور | في بيان المفاوضات.. السلطة تبيع الوطن للعدو والرئيس عون يهدد الشعب

    تقرير مصور | المقاومة الإسلامية تواصل استهداف تجمعات العدو على طول المنطقة المحتلة

    تقرير مصور | المقاومة الإسلامية تواصل استهداف تجمعات العدو على طول المنطقة المحتلة