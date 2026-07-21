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   6 صفر 1448   
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    ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: المسايرة مع المعتدين بما في ذلك من خلال الصمت والتقاعس تشجعهم على ارتكاب المزيد من الاعتداءات

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