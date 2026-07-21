وزارة الاقتصاد: تعديل سعر ربطة الخبز نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان،في بيان انه” استناداً إلى آلية التسعير المعتمدة لديها والتي تأخذ في الاعتبار كلفة الإنتاج الفعلية، وبعد ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها المباشر على نفقات تشغيل الأفران، إصدار قرار يقضي بتعديل سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض، اذ أصبح سعر الربطة من الحجم الوسط في صالات الأفران 75 ألف ليرة لبنانية، أي بزيادة قدرها 5 آلاف ليرة”.

وأكدت الوزارة أنها” تتفهّم الأثر السلبي لهذا القرار على المستهلك، مشددةً على أن الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على استمرارية إنتاج الخبز، بما يعكس كلفة الإنتاج وتأمين هذه المادة الحيوية في الأسواق”.

وأوضحت أنها “ستعيد النظر في الأسعار وخفضها عند انخفاض الكلفة، كما فعلت سابقاً وفق الآلية نفسها”.

كما أعلنت أن” مديرية حماية المستهلك تواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والأفران للتأكد من الالتزام بالسعر الرسمي، وضبط أي مخالفات، بما يحفظ انتظام السوق ويحمي حقوق المستهلكين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام