    لبنان

    دوريات مشتركة لبلدية طرابلس ووزارة الاقتصاد للتأكد من شروط النظافة والكشف على الأسعار

      نفّذت الدائرة الصحية في بلدية طرابلس، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، يوم الثلاثاء، دوريات مشتركة ومكثّفة، في إطار التشدد في الرقابة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين في المدينة.

      وشملت الحملة جميع الملاحم ضمن نطاق دوّار أبو علي، سوق القمح، سوق التبانة، وأحياء باب التبانة.

      وخلال الجولة، جرى الكشف الدقيق على شروط النظافة والسلامة العامة، والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية وسلامة اللحوم ومدى التقيد بالمعايير الصحية والقانونية. وقد تم تنظيم محاضر ضبط واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين من دون أي تهاون.

      وأكدت بلدية طرابلس أن “هذه الدوريات ستتواصل بشكل دائم ومفاجئ، وأن صحة المواطن خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه”، داعيةً أصحاب الملاحم إلى الالتزام الكامل تحت طائلة الملاحقة القانونية والإقفال عند الاقتضاء”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

