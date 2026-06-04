اعلام العدو عن الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الجيش منذ بدء المعركة جنوبي لبنان إلى 1243 بينهم 72 حالتهم خطيرة و140 حالتهم متوسطة