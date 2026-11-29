حماس: إعلان الاحتلال موافقته على إدخال القوة الدولية إلى غزة لا يجب أن يبعد النظر عن الالتزامات المركزية بالاتفاق ومنها وقف إطلاق نار حقيقي وإدخال لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع وإدخال المساعدات ورفع الحصار