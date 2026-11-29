اذاعة جيش العدو: هبوط منطاد محمّل بطرود في قاعدة رامون التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، والتي تقع على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الحدود المصرية

افادت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي عن هبوط منطاد محمّل بطرود في قاعدة رامون التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، والتي تقع على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الحدود المصرية.

مراسل الإذاعة قالت ان”معنى ذلك أن مناطيد التهريب القادمة من مصر، القادرة على حمل طرود ضخمة تزن عشرات الكيلوغرامات، لديها القدرة على التحليق في الأجواء الإسرائيلية، والوصول ليس فقط إلى محيط الحدود، بل إلى عمق الأراضي الإسرائيلية لمسافة عشرات الكيلومترات”.

واضاف:”في هذه الحالة، قطع المنطاد أكثر من 20 كيلومتراً قبل أن يصل إلى قاعدة حساسة لسلاح الجو، تتمركز فيها أسراب من الطائرات المقاتلة من طراز F-16″.

وتابع:”هذه المرة يتعلق الأمر بتهريب المخدرات فقط، لكن خلال الأسابيع الأخيرة، تم ضبط مناطيد تحمل أيضاً كميات كبيرة من الأسلحة،مناطيد التهريب القادمة من مصر تشكّل خطراً كبيراً على أمن «إسرائيل»”.

المصدر: اذاعة جيش العدو