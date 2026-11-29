بريطانيا تخفض طلباتها من أسلحة الليزر “دراغون فاير” للنصف

أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع، بأن الحكومة خفضت إلى النصف عدد منظومات الليزر “دراغون فاير” المخصصة للبحرية الملكية لمكافحة الطائرات المسيرة.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات تعهدت سابقا بتخصيص مليار جنيه إسترليني (1.31 مليار دولار) لأسلحة الطاقة الموجهة، إلا أنها خفضت التمويل إلى النصف، وقلصت عدد منظومات “دراغون فاير” المقرر توريدها من أربع إلى اثنتين.

وأضافت أن المنظومة لن تدخل الخدمة قبل عام 2028، بعدما كان مقررا إدخالها الخدمة في عام 2027، مشيرة إلى وقف برنامج “إيلينغ” لتطوير أسلحة تعتمد على الموجات الراديوية لمكافحة المسيرات.

من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن منظومة “دراغون فاير” ستدخل الخدمة، دون تحديد موعد لذلك، مشيرا إلى أن برنامج “إيلينغ” كان مشروعا تجريبيا.

وتأتي هذه التخفيضات في ظل ضغوط مالية تواجه المؤسسة العسكرية البريطانية، إذ سبق أن كشفت صحيفة “تايمز” عن فجوة تمويلية في ميزانية الدفاع على مدى أربع سنوات تقدر بنحو 28 مليار جنيه إسترليني (36.7 مليار دولار).

وأوضح المكتب الوطني للتدقيق في بريطانيا، في تقرير نشره في 25 نوفمبر الجاري، أن الفجوة بلغت في تقديراتها السابقة 28.8 مليار جنيه إسترليني، قبل تقليصها إلى 1.2 مليار جنيه بفضل التمويل الإضافي وخفض النفقات وتأجيل بعض البرامج، محذرا من تداعيات هذه الإجراءات على القدرات العسكرية والجاهزية القتالية.

وفي 23 نوفمبر، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الجاهزية الدفاعية والصناعة، لوك بولارد، استمرار العمل على تطوير منظومة “دراغون فاير” ودراسة إمكانية استخدامها مستقبلا في العمليات البرية.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت في تشرين الثاني / نوفمبر 2025 منح الفرع البريطاني لشركة الصناعات الدفاعية الأوروبية “إم بي دي إيه” (MBDA) عقدا بقيمة 316 مليون جنيه إسترليني (413 مليون دولار) لتوريد منظومات “دراغون فاير” للبحرية الملكية.

وأكدت الوزارة حينها أن تكلفة الإطلاق الواحد للمنظومة لا تتجاوز 10 جنيهات إسترلينية، وأنها تتمتع بدقة تتيح إصابة قطعة نقدية من فئة جنيه واحد على مسافة كيلومتر، ما يجعلها أقل تكلفة مقارنة بالمنظومات الصاروخية التقليدية التي تصل تكلفة الإطلاق الواحد منها إلى مئات آلاف الجنيهات.

المصدر: صحيفة ذا صن البريطانية