الخارجية الروسية: بريطانيا تكذب وتنشر معلومات مضللة.. واشنطن عاجلا أم آجلا ستتخلى عنهم

قال إرنست تشيرنوخين، نائب مدير إدارة الأمن المعلوماتي بوزارة الخارجية الروسية، إن بريطانيا بنشرها الأخبار الكاذبة المناهضة لروسيا، تواصل تأكيد المثل الروسي «بريطانيا تكيد المكائد».

وجاء ذلك ردا على سؤال لوكالة “تاس” عمّا إذا كان يمكن القول إن بريطانيا تقع في الصدارة من العمل المناهض لروسيا باستخدام المعلومات المضللة، فأجاب تشيرنوخين بعبارة منسوبة إلى القائد الروسي ألكسندر سوفوروف: “نعم، هذه الإنجليزية تفسد” أي «بريطانيا تكيد المكائد» أو «الإنجليز أهل دسائس» (كناية تاريخية مجازية عن بريطانيا العظمى أو الملكة فيكتوريا)•.



وأدلى بالتصريح على هامش الملتقى الإعلامي التاسع “حرية الصحافة في سياق حقوق الإنسان والتقنيات الحديثة والأمن المعلوماتي الدولي” في مدينة سمولينسك.

ورأى الدبلوماسي أن البريطانيين “معتمدون على الولايات المتحدة” من حيث الأمن المعلوماتي، وأن بين الطرفين “شراكة وتحالفاً معيناً”. لكنه توقع أن تتخلى واشنطن عنهم “عاجلاً أم آجلاً” وتكف عن الاهتمام بهم، وقال إن مهمة بريطانيا حينها أن “تصمد تقنيا بطريقة ما”.

وختم قائلا: “من سيساعدهم لا نعرف، لكن ليس نحن ولا الصين بالطبع”.

وفندت السفارة الروسية في لندن في وقت سابق، تصريحا صادرا عن جهاز الاستخبارات البريطاني “MI5″، زعم فيه أن روسيا تعتزم شن هجمات ضد المملكة المتحدة، مؤكدة أن لا أساس لهذه الادعاءات.

المصدر: وكالة تاس الروسية