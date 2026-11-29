امريكا | زلزال بقوة 5 درجات قبالة سواحل كاليفورنيا يهز لوس أنجلوس ويحطم نوافذ في مطارها الدولي

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات قبالة ساحل جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية، السبت، ما أدى إلى اهتزاز المباني والنوافذ في منطقة لوس أنجلوس، وتحطم زجاج في أحد مباني مطارها الدولي، فيما اضطرت طائرة ركاب إلى إلغاء هبوطها في المطار احترازياً، وسط حالة من الهلع بين المسافرين والسكان.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال وقع قبالة الساحل الجنوبي للولاية، وشعر به السكان في مناطق قريبة من مدينة مانهاتن بيتش، أعقبته عدة هزات ارتدادية.

وأظهرت مشاهد متداولة تحطم نوافذ في إحدى صالات الوصول بمطار لوس أنجلوس، إلى جانب سقوط أجزاء من ألواح السقف، فيما انطلقت أجهزة إنذار السيارات في أنحاء المدينة.

وأدى الزلزال إلى إلغاء طائرة تابعة لشركة «دلتا إيرلاينز» محاولة هبوطها في المطار، بعدما كانت على وشك ملامسة المدرج، إذ قرر الطاقم التحليق مجدداً تحسباً لوجود تشققات أو أضرار في المدرج تستدعي التحقق منها قبل الهبوط.

وقالت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، إن قرار إلغاء الهبوط كان صائباً، متسائلة كيف يمكن للطاقم التأكد من سلامة المدرج قبل فحصه. ولم ترد تقارير أولية عن إصابات أو أضرار هيكلية كبيرة، رغم إفادات سكان بسقوط أغراض من الرفوف وتهشم الزجاج.

وفي مشاهد من المطار، ظهرت نوافذ محطمة في إحدى صالات الوصول، فيما وصف مسافرون حالة الارتباك التي أعقبت الهزة، بين أشخاص واصلوا تحركاتهم بصورة طبيعية وآخرين أصيبوا بالذعر ولجأوا إلى الأرض.

وأعلنت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس دخولها في «وضع الزلزال»، حيث باشرت فرق من أكثر من 100 محطة إطفاء عمليات تقييم للبنية التحتية الحيوية الخاضعة لإشرافها، براً وجواً وبحراً.

وأكدت الإدارة عدم تسجيل تقارير أولية عن أضرار هيكلية أو إصابات، فيما دعت السلطات السكان إلى الاستعداد لهزات ارتدادية محتملة.

وتأتي هذه الهزة في منطقة شهدت زلازل مدمرة في السابق، أبرزها زلزال نورثريدج عام 1994، الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص وأصاب الآلاف، وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات للمنازل والبنية التحتية.

كما شهدت ولاية كاليفورنيا زلزال سان فرانسيسكو عام 1906، الذي تسبب في دمار واسع وحرائق أودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص.



كاميرا بث مباشر لركوب الأمواج توثق لحظة وقوع زلزال بقوة 5 درجات قبالة سواحل لوس أنجلوس

ووثقت كاميرا بث مباشر مخصصة لركوب الأمواج، لحظة اهتزاز الأرض إثر وقوع زلزال بلغت قوته 5.0 درجات قبالة سواحل منطقة لوس أنجلوس، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت اللقطات اهتزاز الكاميرا، بشكل واضح أثناء وقوع الهزة الأرضية، فيما بدت المنطقة الساحلية على غير العادة خلال تلك اللحظات.

وفي مشهد آخر من التسجيل، ظهر عدد من الأشخاص المتواجدين على شاطئ مانهاتن بيتش في أثناء تعرّض المنطقة للزلزال، كما التقطت الكاميرا مشاهد واسعة للشاطئ في أعقاب الهزة.

وتأتي هذه المشاهد لتسليط الضوء على كيفية رصد الأحداث الطبيعية عبر كاميرات البث المباشر المنتشرة على السواحل، والتي باتت توفر توثيقاً فورياً لمثل هذه الظواهر.

ويعكس التسجيل، الذي وفرته منصة thesurfersview.com، الأجواء التي سادت على الساحل كاليفورنيا، لحظة وقوع الزلزال وما تلاها من مشاهد للمنطقة.

المصدر: وكالة يونيوز