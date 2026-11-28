تايوان | فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات المحلية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم السبت في تايوان، حيث اصطف الناخبون أمام المدارس والمعابد في تايبيه للإدلاء بأصواتهم في سباق انتخابي محتدم على منصب رئيس البلدية، مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات المحلية في أنحاء الجزيرة الديمقراطية.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل منافسة شديدة تعكس اهتماماً واسعاً لدى الناخبين، إذ توافد المواطنون بكثافة إلى مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى للإدلاء بأصواتهم.

ويُنتظر أن تحمل نتائج هذه الانتخابات المحلية دلالات سياسية مهمة على مستوى الجزيرة، في ظل الترقب الذي يحيط بسباق منصب رئيس بلدية العاصمة بشكل خاص.

ومن المقرر أن تتواصل عملية التصويت طوال اليوم، على أن تُعلن النتائج بعد إغلاق مراكز الاقتراع في وقت لاحق.

المصدر: وكالة يونيوز