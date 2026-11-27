صور الأقمار الصناعية تكشف حرائق واسعة في مصفاة رأس تنورة وتداعيات الاستهداف تهدّد الإيرادات النفطية

كشفت صور الأقمار الصناعية وبيانات الاستشعار الحراري بالأشعّة تحت الحمراء التابعة لنظام معلومات الحرائق التابع لوكالة «ناسا» (FIRMS)، عن اندلاع حريق واسع ورصد مصادر حرارة شديدة وعمود كثيف من الدخان في محيط مصفاة رأس تنورة شرقي السعودية، ما يعزّز الترجيحات بوقوع أضرار كبيرة داخل المجمّع النفطي، رغم إعلان التحالف بقيادة السعودية اعتراض أربع طائرات مسيّرة، من دون الكشف عن حجم الخسائر.

جاء ذلك وفق تقرير نشرته منصة «ماريتايم إكزكيوتيف» (The Maritime Executive)، المتخصّصة في الأخبار البحرية، في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وأفادت منصة «أويل برايس» (OilPrice)، المتخصّصة في أسواق الطاقة، في تقرير نشرته أمس الخميس، بأنّ الدخان الناجم عن الضربة الأخيرة في 25 تشرين الثاني غطّى مساحة بلغت 600 كيلومتر مربّع، مشيرةً إلى أنّ استهداف المجمّع يأتي امتدادًا لسلسلة من الهجمات التي بدأت باستهداف خزانات رأس تنورة في آذار (مارس) 2021، وصولًا إلى هجوم بطائرات مسيّرة في 2 آذار الماضي، أدّى إلى توقّف احترازي مؤقّت للمصفاة.

وتفاعلت أسواق النفط سريعًا مع التطوّرات، إذ ارتفع خام برنت بنسبة 3.5% ليغلق عند 94.61 دولارًا للبرميل في 25 تشرين الثاني، مسجّلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2% إلى 83.68 دولارًا للبرميل.

وجاء ارتفاع الأسعار وسط تجاذب بين توقّعات وكالة الطاقة الدولية بتسجيل فائض فصلي في المعروض النفطي واستمرار التهديدات التي تواجه الملاحة البحرية، بالتزامن مع تسارع مقياس التضخّم المفضّل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة، وفق تقرير نشرته منصة «ريغزون» (Rigzone)، المتخصّصة في قطاع النفط والغاز، في 25 تشرين الثاني الجاري.

وتتزايد حساسية الأسواق النفطية مع تراجع التدفقات عبر مضيق هرمز إلى 9.4 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل 55% من مستويات ما قبل الحرب، واقتصار تحميلات ينبع عبر خطّ الشرق والغرب على أقلّ من ثلاثة ملايين برميل يوميًا.

وفي موازاة ذلك، خفّض المشترون الآسيويون حصّة خام الشرق الأوسط من وارداتهم النفطية البحرية إلى 52% في تشرين الأول (أكتوبر)، مقابل 59% عام 2025، متوجّهين نحو خامات الأطلسي، بحسب تقرير نشرته منصة «هيلينيك شيبينغ نيوز» (Hellenic Shipping News)، المتخصّصة في الملاحة العالمية، في 26 تشرين الثاني الجاري.

واعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش، في حديث لصحيفة «العربي الجديد»، أنّ استهداف رأس تنورة يمثّل ضربة لأحد أهمّ أعمدة الاقتصاد النفطي السعودي، وله انعكاسات غير مباشرة على أسواق النفط العالمية.

وأوضح أنّ كميات النفط المصدّرة عبر محطة التصدير المجاورة لرأس تنورة، إلى جانب الطاقة التكريرية للمصفاة البالغة نحو 550 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل 16% من إجمالي القدرة التكريرية للسعودية، تجعل تداعيات الهجوم مباشرة على المعروض النفطي، وربّما على قدرة الرياض على الوفاء ببعض التزاماتها.

وفي ظلّ غياب البيانات الرسمية بشأن حجم الأضرار، أشار عايش إلى أنّ استئناف التشغيل بعد هجمات مماثلة استغرق سابقًا ما بين ثلاثة أيام و11 يومًا، مرجّحًا أن تستغرق عملية التعافي فترة مماثلة. ولفت إلى أنّ عدم إعلان السلطات السعودية حجم الخسائر يحول دون إجراء تقييم شامل للتداعيات السلبية للهجوم.

وعلى صعيد المالية العامة، أشار عايش إلى أنّ الإيرادات النفطية السعودية بلغت 119 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بتراجع سنوي نسبته 1%، معتبرًا أنّ هذه الإيرادات سجّلت انخفاضًا فعليًا في ضوء ارتفاع أسعار النفط بنسبة تراوحت بين 20% و40% مقارنةً بالعام الماضي.

وأوضح أنّ أسعار النفط ارتفعت من نحو 71 أو 72 دولارًا للبرميل عند بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلى متوسط تراوح بين 90 و95 دولارًا، ولامست في بعض الأحيان مستوى 120 دولارًا، ما يعني أنّ السعودية حافظت على مستويات إيراداتها عبر قيمة صادرات أكبر، مقابل عائد نسبي أقلّ.

وأشار إلى أنّ الأوضاع الراهنة تفرض ضغوطًا استثنائية على منظومة رأس تنورة في مجالات التكرير والنقل والضخّ والتصدير، في ظلّ اضطرار السعودية إلى إنتاج كميات أكبر وبيعها بأسعار تنافسية عالميًا، لتعويض تعثّر عمليات التصدير عبر الخليج العربي.

ورأى عايش أنّ هذه التطوّرات قد تؤثّر سلبًا في قدرات التصدير الإضافية والإيرادات النفطية النهائية لعام 2026، ولا سيّما أنّ عجز الموازنة السعودية، المقدّر بنحو 65 مليار دولار، مرشّح للاتّساع، في ظلّ استحواذ الإيرادات النفطية على نحو 52% من إجمالي إيرادات الموازنة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ولفت إلى محدودية قدرة خطّ الشرق والغرب النفطي، وتعرّضه للاستهداف بين الحين والآخر، معتبرًا أنّ استهداف رأس تنورة سيزيد الضغوط على الإيرادات السعودية، ويبقي تكاليف الشحن والتأمين عند مستويات مرتفعة أو يدفعها إلى مزيد من الارتفاع، مع زيادة علاوة المخاطر المرتبطة بمسارات التصدير البرية والبحرية في الخليج والبحر الأحمر.

وتوقّع عايش أن تصبح تداعيات هجمات القوات المسلحة اليمنية على الاقتصاد النفطي السعودي أشدّ وقعًا خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

المصدر: موقع المنار