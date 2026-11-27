إصابات بخروقات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء قصف وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي جنوبي القطاع، أسفرت غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية قرب المستشفى البريطاني في منطقة مواصي خانيونس عن إصابة مواطنين اثنين، أحدهما بجروح خطيرة، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي المدينة وجنوبها.

وامتدت نيران الاحتلال إلى خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي خانيونس، فيما تعرضت المناطق الشرقية من المدينة لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفي مدينة غزة، أصيب ثلاثة مواطنين جراء قصف استهدف شقة سكنية في عمارة “الحساينة هوم” بمنطقة الرمال غربي المدينة، بينما سجلت إصابات أخرى بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، في ظل استمرار الاعتداءات على مناطق مختلفة من غزة.

وكان 11 مواطناً استشهدوا وأصيب آخرون، بعضهم في حالة خطيرة أو حرجة، أمس الخميس، جراء غارات إسرائيلية وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الصحة في غزة بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ48 الماضية 19 شهيداً، بينهم 18 شهيداً جدد وشهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 48 مصاباً.

وأظهرت البيانات ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 1705 شهداء و6163 مصاباً، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي جرى انتشالها 851.

أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، فقد ارتفعت إلى 74,772 شهيداً و176,298 مصاباً.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام