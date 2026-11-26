اليونيفيل: الشراكة والالتزام بالقرار 1701 أساسيان لتحقيق الاستقرار ونُقدّر الروابط القوية التي تجمعنا مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية الأخرى ونعمل معاً لاستعادة الاستقرار الكامل في جنوب لبنان