هايتي | منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في هايتي يعاني من ضغط شديد

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن النظام الصحي في هايتي يعاني من ضغط شديد جراء الارتفاع الكبير في أعداد المرضى وتدفق حالات الإصابة والجراح الناجمة عن العنف، وذلك خلال زيارة قام بها إلى العاصمة بور أو برنس.

وقال غيبريسوس في تصريحات له إن “زيارته إلى هايتي أتاحت له فرصة تأكيد تضامن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية مع هايتي وشعبها”، مجدداً التزامه الشخصي ببذل كل ما في وسع المنظمة لدعم البلاد.

وأشار المدير العام إلى أنه زار في وقت سابق مستشفى الجامعة لا بيه في العاصمة بور أو برنس، حيث شاهد عن كثب الضغط الذي يعمل فيه المرفق الصحي وطاقمه، ومعاناة المرضى والعائلات الذين ينتظرون الرعاية، مؤكداً أن ما رآه أثر فيه بشكل بالغ.

وأوضح غيبريسوس أن النظام الصحي في هايتي يتحمل عبئاً ثقيلاً بسبب الحجم الكبير للمرضى وتدفق حالات الجراح والإصابات، في ظل ظروف صعبة تعيشها البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسيطر فيه عصابات مسلحة على أجزاء واسعة من هايتي، مما يفاقم الأزمة الإنسانية والصحية التي تواجهها البلاد.

المصدر: وكالة يونيوز