القوات المسلحة اليمنية: ​نفّذنا 4 عمليات عسكرية نوعية في العمق السعودي

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قالَ تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} صدقَ اللهُ العظيم

في إطارِ الردِّ على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ على بلدِنا وردًّا على مجازرِهِ الوحشيةِ التي تستهدفُ الشعبَ اليمنيَّ العزيزَ وممتلكاتِه ومقدراتِه دونَ تمييزٍ، والتي كان آخرُها استهدافُ المدنيينَ على متنِ زورقٍ في ساحلِ رأسِ العارةِ نتجَ عنه استشهادُ وإصابةُ العشراتِ جلُّهم نساءٌ وأطفالٌ

​نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى أربعَ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ:

العمليةُ الأولى استهدفتِ المركزَ الماليَّ في مدينةِ الملكِ عبدِالله الاقتصاديةِ فجرَ اليومِ بعاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ مع معاودةِ استهدافِهِ مساءَ اليومِ

وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً وتسببتْ في أضرارٍ كبيرةٍ في المواقعِ المستهدفةِ، وستبقى هدفاً لقواتِنا طالما استمرَّ العدوُّ السعوديُّ في إجرامهِ بحقِّ المدنيينَ والأهدافِ المدنيةِ في بلدِنا .

والعمليةُ الثانيةُ استهدفت شركةَ الصدفِ للبتروكيماوياتِ في الجبيلِ بالمنطقةِ الشرقيةِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ.

فيما العمليةُ الثالثةُ استهدفتْ قاعدةَ خميسِ مشيطٍ الجويةَ وخلفت أضرارًا كبيرةً في المواقعِ المستهدفةِ.

والعمليةُ الرابعةُ استهدفتْ مطارَ خالدٍ الدوليِّ بالرياضِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ الله.

​إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستواصلُ الدفاعَ عن بلدِنا وشعبِنا وستلقنُ العدوَّ السعوديَّ المجرمَ دروسًا لن ينساها مستعينةً في ذلكَ باللهِ عزَّ وجلَّ ومتوكلةً عليهِ لينالَ جزاءَهُ العادلَ ويدفعَ ثمنَ جرائمِهِ بحقِّ شعبِنا.

نجددُ التحذيرَ لكلِّ الشركاتِ الاستثماريةِ والمستثمرينَ ورؤوسِ الأموالِ بمغادرةِ السعوديةِ فوراً والانتقالِ إلى بلدانَ آمنةٍ فالسعوديةُ غيرُ آمنةٍ عدا المناطقِ المقدسةِ في مكةَ المكرمةِ والمدينةِ المنورة.

​سنواصلُ عملياتِنا العسكريةَ النوعيةَ باتجاهِ العمقِ السعوديِّ وفي فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وضباطِهِ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا العزيزِ.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً،

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ

صنعاءُ 10 جمادى الآخرة 1448هـ

الموافقُ 19 نوفمبر 2026م.

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ

المصدر: القوات المسلحة اليمنية