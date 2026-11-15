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    عربي وإقليمي

    اليمن | القوات المسلحة تُسقط طائرة استطلاع مسلّحة سعودية  نوع “CH4” وتطرد تشكيلاته الحربية

      تمكنت القوات المسلحة اليمنية اليوم من إسقاط طائرة استطلاع مسلّحة سعودية نوع “CH4” ، هي الخامسة من نوعها منذ بدء التصعيد الأخير، بالتزامن مع التصدي لعدد من تشكيلات العدو الحربية.

      وقال العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: “تمكنت قواتنا المسلحة فجر اليوم من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع (CH4) تابعة للعدو السعودي”.

      وأوضح العميد سريع أنه تم إسقاط الطائرة “أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف”، منوهاً إلى أن العملية تمت “بسلاح مناسب”.

      ولفت العميد سريع إلى أن “هذه الطائرة هي الخامسة التي تمكنت قواتنا المسلحة من إسقاطها منذ بدء التصعيد”.

      وفي بيان لاحق، أكد العميد سريع أن “قواتنا المسلحة تمكنت من التصدي لعدد من التشكيلات الحربية السعودية وذلك بعدد من صواريخ أرض – جو يمنية الصنع وتم إجبارها على المغادرة”.

      المصدر: المسيرة نت

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