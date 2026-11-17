اليمن | القوات المسلحة اليمنية تتقدم إلى مواقع تبعد 70 كيلومتراً عن عدن بعد انسحاب القوات المدعومة سعودياً من باب المندب

أفادت مصادر مقربة من حكومة عدن التابعة للسعودية بأن القوات المسلحة اليمنية تقدمت إلى مواقع تبعد نحو 70 كيلومتراً عن مدينة عدن، عقب انسحاب القوات المدعومة سعودياً من مناطق في محيط مضيق باب المندب.

وبحسب المصادر، جاء الانسحاب بعد نحو 40 يوماً من العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المدعومة سعودياً بدعم من التحالف، مشيرة إلى أن قوات صنعاء عززت سيطرتها على باب المندب والمناطق المحيطة به.

واعتبرت المصادر أن العملية العسكرية أخفقت في تحقيق أهدافها، وأن الانسحاب أضعف الدفاعات الغربية لمدينة عدن، فيما أفاد سكان بسماع دوي انفجارات ومشاهدة أرتال عسكرية تنسحب من المنطقة.

وأضافت المصادر أن قوات صنعاء سيطرت على مواقع استراتيجية في محافظة لحج، في تطور ميداني يعكس تغيراً في موازين السيطرة على الجبهات الغربية والجنوبية لليمن.

المصدر: وكالة يونيوز