الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن دانت استهداف النظام السعودي لمحطة الوقود في مأرب وعمال صيانة الطرق في تعز

بيان إدانة واستنكار حقوقي عاجل صادر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن استهداف العدو السعودي لمحطة الوقود في مأرب وعمال صيانة الطرق في تعز

تدين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات وأقواها، الجريمتين الوحشيتين اللتين ارتكبهما طيران العدو السعودي بحق المدنيين والعمال.. ففي محافظة مأرب – مديرية الجوبة: استهدف طيران العدو السعودي محطة وقود ومحلات تجارية للمواطنين في استهداف مباشر لأرزاق الناس ومصادر عيشهم، وللمنشآت المدنية والاقتصادية.

وفي محافظة تعز – مديرية الشمايتين – منطقة هيجة العبد:

ارتكب طيران العدو السعودي جريمة بشعة بكل المقاييس، حيث استهدف بغارتين عُمَّال صيانة الطرق أثناء إصلاحهم للطريق فارتقى 5 شهداء وجرح 5 آخرون، وهم عُمَّال مدنيون كانوا يؤدون عملهم لخدمة المواطنين، لا يحملون سلاحاً، ولا يشكلون أي خطر.

إن استهداف محطة الوقود والمحلات التجارية، وقتل عمال صيانة الطرق وهم يعملون لإصلاح طريق يستفيد منه الجميع، هو استهداف للحياة نفسها في اليمن، وهو جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، ولكل القوانين الدولية والإنسانية.

والحقيقة التي يجب أن يعرفها العالم كله اليوم هي: إن العدو السعودي هو من يستهدف مقدسات الأمة، هو من يدمّر المساجد، هو من يقتل عمال الطرق وهم يصلحون الطريق، هو مَن يدمّر محطات الوقود ومحلات المواطنين.

فمن يقتل 5 من عمال صيانة الطرق في هيجة العبد، ويقصف محطة وقود في مأرب، لا يحق له أن يدّعي أنه حامي الحرمين.

إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإدانة دولية عاجلة وفورية لهاتين الجريمتين في مأرب وتعز، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جريمتي استهداف العُمَّال والمنشآت المدنية، ومُحاسبة مُرتكبيها.

نحمِّل النظام السعودي المسؤولية الجنائية الكاملة عن استهداف العُمَّال المدنيين ومحطات الوقود، وندعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين والعمال والمنشآت المدنية في اليمن.

إن دماء عُمَّال الطرق في هيجة العبد ستبقى شاهدةً على إجرام العدو، وعلى كذب ادعاءاته، ولن تسقط بالتقادم.

الرحمة للشُّهداء، والشِّفاء للجرحى، والخزي والعار للقتلة.

المصدر: بيان