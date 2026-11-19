القوات اليمنية: العمليةُ الأولى استهدفتِ المركزَ الماليَّ في مدينةِ الملكِ عبدِالله الاقتصاديةِ فجرَ اليومِ بالرياضِ مع معاودةِ استهدافِهِ مساءَ اليومِ وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرة