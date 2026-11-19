بيان لقادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا: ندعو روسيا إلى الموافقة على هدنة في قطاع الطاقة طوال الشتاء وندعو إلى وقف إطلاق النار في البحر الأسود للسماح بتصدير الغذاء