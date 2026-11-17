شهيدة و12 مصابًا باعتداءات المستوطنين في أريحا وبيت لحم

استشهدت مواطنة فلسطينية وأُصيب أربعة آخرون، مساء الاثنين، برصاص مستوطنين في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، فيما أُصيب ثمانية مواطنين جراء دهسهم بمركبة مستوطن في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم، وتعرض طفل لاعتداء بالضرب المبرح غرب أريحا، في سلسلة اعتداءات جديدة طالت الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر رسمية باستشهاد المواطنة فضة محمد فهيدات (60 عاماً)، بعد إصابتها برصاص مستوطنين في قرية الديوك التحتا، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع أربع إصابات أخرى، بينها ثلاث إصابات بالرصاص الحي في الفخذ، إحداها لمسن يبلغ من العمر 65 عاماً، إضافة إلى إصابة بشظايا الرصاص الحي، ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت مصادر محلية أن مستوطنين حاصروا منازل المواطنين في القرية وأطلقوا الرصاص باتجاهها، في ظل حالة من التوتر المتصاعد التي تشهدها المنطقة.

وفي سياق متصل، أُصيب ثمانية فلسطينيين، مساء الاثنين، جراء دهسهم بمركبة مستوطن إسرائيلي في منطقة خربة الدير على الشارع الرئيسي في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطن دهس في البداية ثلاثة فلسطينيين كانوا يتجمعون بالقرب من موقع حادث سير، قبل أن يعاود دهس خمسة آخرين بعدما تجمع الأهالي لإسعاف المصابين، ما رفع عدد الإصابات إلى ثماني حالات.

ونقلت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المصابين إلى عدد من المستشفيات في محافظة بيت لحم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة عقب الحادث، وأغلقت الشارع الرئيسي ومداخلها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة وأعاق حركة المواطنين.

وفي اعتداء منفصل غرب أريحا، اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على طفل فلسطيني، بعد ملاحقة المواطنين والمركبات المارة على الطريق الواصلة بين مفترق مخيم عقبة جبر ووادي القلط وقرية الديوك التحتا.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين يستقلون مركبتين لاحقوا الفلسطينيين على الطريق، قبل أن يعترضوا طريق الطفل وينهالوا عليه بالضرب، مشيرة إلى استمرار ملاحقة المواطنين والمركبات في المنطقة ومحاولات الاعتداء عليهم.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والتي تتنوع بين إطلاق النار والدهس والاعتداء الجسدي ومهاجمة المنازل والمركبات، إلى جانب الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية.

وكان مستوطنون قد استولوا، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تحت تهديد السلاح، على ثمانية منازل في قرية الديوك التحتا، وواصلوا وجودهم داخلها، ما أدى إلى منع بعض السكان من الوصول إلى ممتلكاتهم، وسط مخاوف من توسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصاعداً في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت القتل والإصابات والاعتداءات الجسدية وتخريب الممتلكات والاستيلاء على الأراضي وتهجير التجمعات السكانية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام