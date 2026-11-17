فلسطين | استشهاد فلسطينية وإصابة 10 آخرين برصاص المستوطنين في أريحا شرقي الضفة الغربية

استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب 10 آخرون، بينهم مسن وسيدة، برصاص مستوطنين إسرائيليين هاجموا منازل الفلسطينيين في منطقة الديوك التحتا بمدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، وسط تصاعد الاعتداءات على السكان، فيما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الجنوبي للمدينة عقب ورود أنباء عن وقوع عملية دهس في المنطقة.

وأفاد مستشفى أريحا الحكومي باستشهاد المواطنة وإصابة 10 فلسطينيين برصاص المستوطنين، بينما أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن من بين المصابين رجلاً مسناً وسيدة.

وبحسب المعلومات الواردة، حاصر مستوطنون منازل الفلسطينيين في منطقة الديوك التحتا، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى إلى سقوط شهيدة وعدد من الجرحى.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، عقب أنباء عن وقوع عملية دهس، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه يحقق في بلاغ أولي بشأن محاولة هجوم في المنطقة، مشيراً إلى إرسال قوات إلى الموقع وإقامة حواجز على الطرق.

من جهتها، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن أربعة أشخاص كانوا يستقلون مركبة صدموا مركبة إسرائيلية في منطقة المستوطنات القريبة من أريحا، قبل محاولتهم الاعتداء على شخصين كانا بداخلها، ما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة.

وقال جيش الاحتلال إن تفاصيل الواقعة لا تزال قيد المراجعة، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً ميدانياً وإجراءات أمنية مشددة عقب الحادثة.

المصدر: وكالة يونيوز