الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، سلسلة اقتحامات واسعة ومتزامنة شملت عدة مدن وبلدات ومخيمات في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمة منازل وتفتيشها، واعتقال مواطن على الأقل.

وبالسياق، قالت مصادر فلسطينية إنه “في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيمي بلاطة شرقاً والعين غرباً، كما اقتحمت بلدة عسكر الشرقية، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات ومداهمات أسفرت عن اعتقال مواطن خلال اقتحام البلدة”.

وتابعت المصادر انه “في محافظة طوباس، داهمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، واقتحمت عددًا من المنازل وفتشت محتوياتها”، واضافت انه “في محافظة أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، وداهمت منزلين على الأقل وعبثت بمحتوياتهما”.

ولفتت المصادر الى انه “في محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وسط إجراءات عسكرية مشددة”.

وتأتي هذه الاقتحامات في إطار التصعيد المستمر والاعتداءات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام