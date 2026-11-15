السيد فضل الله: العدو يسعى إلى إفشال كل محاولات إبقاء اليونيفيل لترسيخ احتلاله وفتح الباب أمام التنسيق الأمني المباشر مع الجيش اللبناني

دعا العلامة السيد علي فضل الله، خلال لقاءً حواري في المركز الإسلامي الثقافي في حارة حريك، تحت عنوان «أهمية الحياء في الإسلام»، “الجميع إلى التفكير بمصلحة الوطن بروحية وطنية، والخروج من دائرة الأنانية، والإصغاء إلى هواجس ومخاوف كل فريق، مؤكداً ضرورة التحلّي بالحكمة والعمل على منع أي توتر قد يشكّل مدخلاً لفتنة لن تكون في مصلحة أحد، وقد تفتح الباب أمام تدخلات خارجية من هنا وهناك”.

وحول التحديات المرتبطة بانتهاء عمل قوات اليونيفيل، أكد ضرورة استمرار وجود هذه القوات، رغم بعض الملاحظات على أدائها، باعتبار أنها شكّلت شاهداً حياً على الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدو الصهيوني.

ورأى أن العدو يسعى إلى إفشال كل المحاولات الرامية إلى الإبقاء على هذه القوات أو إيجاد بديل عنها، لأن غيابها سيشكّل فراغاً أمنياً يمكن أن يستغله لترسيخ احتلاله، ولفتح الباب أمام التنسيق الأمني المباشر مع الجيش اللبناني، وهو أمر يرفضه الجيش. ودعا الدولة إلى استنفار كل جهودها الدبلوماسية، باعتبار أنها المعنية بعودة الأهالي إلى أرضهم، وأن تطرق كل الأبواب لتحقيق ذلك.

وأكد أن الجيش اللبناني يشكّل رمزاً لوحدة الوطن، وله دور أساسي في حماية الساحة الداخلية، وهو صمّام أمان لها، مستغرباً الحملات التي تستهدفه بين الحين والآخر، والمحاولات الرامية إلى إضعافه أو إدخاله في مواجهة أو مشكلة مع هذا المكوّن أو ذاك، محذّراً من أن تكون أحلام التقسيم والفدرلة لا تزال تراود البعض وتدغدغ طموحاتهم.

كما أشار إلى أن المنطقة تعيش مرحلة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية، في ضوء ما أفرزته نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، معرباً عن استمرار الخشية من أن تكون الجهات التي قرعت طبول الحرب سابقاً لا تزال تمتلك بعض الأوراق التي قد تستخدمها لجرّ المنطقة إلى الحرب، وإن كانت حركتها باتت أكثر تقييداً.

وشدّد على ضرورة مواصلة الجهود وعدم الاستسلام للضعف أمام الآخرين، والعمل على مواجهة التحديات بروح المسؤولية والحكمة.

المصدر: الوكالة الوطنية