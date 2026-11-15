بقائي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية متأثرة بنهج منحاز… ونحن من يريد الغرامات من بعض دول المنطقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده “متمسكة ببنود ووثائق الوكالة الذرية الدولية”، مشيراً إلى أنها “ليست المرة الأولى التي نشاهد فيها تقارير الوكالة الذرية الدولية المنحازة لأميركا وبعض الدول الغربية”.

وفي السياق، أوضح بقائي أنه “تمت مهاجة إيران في الوقت الذي كانت تخوض المفاوضات لذا لا يمكن التعاون مع الوكالة الذرية بهذا الشكل”.

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عدم القبول بتعليق تخصيب اليورانيوم مؤقتا في إطار أي اتفاق، موضحة أنه “حاليا لسنا في مرحلة اتخاذ القرار بشأن الملفات النووية”. وتابعت أن “موضوع معاهدة حظر الانتشار النووي يجب بحثه واتخاذ القرار بشأنه في الجهات المعنية بناء على الإجراءات والأطر القانونية المرتبطة”، لافتة إلى أنه “ما دمنا أعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي فإننا سنظل ملتزمين بتعهداتنا والتزاماتنا”.

هذا وقال بقائي “نركز على عملنا ولا نعول على أي طرف لضمان أمننا ومصالحنا القومية”، وأضاف “عندما نقول إننا لا نخشى المسارات الدبلوماسية فهذا لا يعني أننا نعلق آمالا على أي طرف إنما نتخذ القرارات بالطريقة التي تخدم مصالحنا”، مشيراً إلى أن “ما يهمنا هو أداء الولايات المتحدة وسلوك إدارتها وليس تغيير الأشخاص أو الأحزاب المختلفة”.

من جهة ثانية، أكد بقائي أن “بعض الدول ساعدت الولايات المتحدة وجعلت أجواءها وأراضيها مفتوحة أمامها للاعتداء علينا”، متابعاً أن “هذه الدول شاطرت الولايات المتحدة في العدوان البشع على شعبنا ونحن من يريد الغرامات منها”.



وقال إن “القواعد الأميركية المدمرة دليل دامغ على أن هذه الدول شاطرت وساهمت في الاعتداء الغاشم على إيران وشعبها”.

وردًا على مزاعم التدخل بهجمات سيبرانية في الغرب، أكد أنه “عليهم معالجة منظوماتهم ولا علاقة لإيران بذلك”، مشيراً إلى أن “هذه المزاعم ضد إيران لا أساس لها من الصحة ونطالب الأوروبيين والفرنسيين بوقف آلية اتهام إيران السخيفة”.

المصدر: موقع المنار