الحرس الثوري الايراني يحذر فرنسا من الوقوع في فخ الدعاية الصهيونية المضللة

حذر المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي فرنسا من “الوقوع في فخ الدعاية الصهيونية المضللة”، في تعليقه على اتهام باريس للحرس الثوري باستهداف اجهزة التبريد.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري : “على باريس أن تحترس من فخ الراية الزائفة (الدعاية المضللة) الذي يرفعه الكيان الصهيوني. وعلى عكس امريكا والكيان الصهيوني، ليس للمدنيين مكان في بنك أهداف الحرس الثوري.واضاف العميد محبي: إن الادعاء السخيف باستهداف أنظمة التبريد هو السيناريو الصهيوني للتخويف من إيران ووكسب دعم أوروبا”.

يُذكر انه في أعقاب هجوم إلكتروني استهدف أنظمة التبريد والثلاجات في سلسلة متاجر فرنسية يومي 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر، وأسفر عن تلف واسع النطاق للأغذية ونشوب عدة حرائق، حمّلت الحكومة الفرنسية الحرس الثوري، وتحديدًا وحداته الإلكترونية التابعة له، مسؤولية الهجوم، وأعلنت عزمها فرض عقوبات أوروبية، حسب زعم الحكومة.

المصدر: فارس