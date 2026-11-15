فلسطين | حماس تنعى قائد لواء رفح في كتائب القسام بعد استشهاده بغارة إسرائيلية على مواصي خانيونس

نعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، اليوم الأحد، قائد لواء رفح في كتائب القسام سمير محمود، المعروف باسم «أبو يونس» و«أبو محمود»، الذي استشهد إثر غارة جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أسفرت هجمات إسرائيلية أخرى عن سقوط شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الغارة التي استهدفت محمود طالت محيط منطقة الكنيس في المواصي، ونُفذت باستخدام أربعة صواريخ، واستهدفت خياماً تؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاده وإصابة عدد من الأشخاص.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن استهداف قائد بارز في الجناح العسكري لحركة حماس بغارة على خان يونس، فيما أفاد مسعفون باستشهاد محمود وإصابة آخرين جراء القصف الذي طال شارعاً في منطقة المواصي.

وفي سياق متصل، أعلن مجمع ناصر الطبي، اليوم الأحد، استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين بين خيام النازحين في محيط منطقتي بئر زنون والشاعر بمواصي خان يونس.

وكانت مصادر محلية قد أفادت باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم قائد لواء رفح، وإصابة تسعة آخرين جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة يوم السبت، في إطار استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر: وكالة يونيوز