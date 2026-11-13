أمريكا تبدأ سنة 2027 المالية بعجز قياسي 404 مليارات دولار في تشرين الاول / أكتوبر

قالت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس إن الحكومة بدأت السنة المالية 2027 بعجز في الميزانية 404 مليارات ​دولار في أكتوبر / تشرين الأول، وهو رقم قياسي لهذا ‌الشهر، مع زيادة 120 مليار دولار أو 42 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق، وذلك مع تقلص الإيرادات وزيادة النفقات بشدة.

وانخفضت الإيرادات في أكتوبر / ​تشرين الأول 35 مليار دولار أو تسعة بالمئة إلى ​369 مليار دولار. ويرجع ذلك لأسباب منها انخفاض صافي إيرادات ⁠الرسوم الجمركية.

وتراجعت ضرائب الأفراد غير المستقطعة من جهة العمل 29 ​مليار دولار أو 36 بالمئة عن مستويات العام الماضي التي تضخمت ​بسبب تأجيل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لسكان كاليفورنيا المتضررين من حرائق الغابات في 2025.

وبعد إجراء تعديلات مرتبطة بالتقويم، تم بموجبها تحويل مدفوعات الإعانات الخاصة بشهر ​نوفمبر تشرين الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول في كلتا السنتين الماليتين، ​قالت وزارة الخزانة إن العجز المعدل كان سيبلغ 285 مليار دولار بزيادة 94 ‌مليار ⁠دولار أو 49 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

لكن النفقات المعلنة لأكتوبر تشرين الأول بلغت رقما قياسيا لهذا الشهر بلغ 773 مليار دولار بزيادة 84 مليار دولار أو 12 بالمئة عن ​مستويات العام الماضي.

ونتجت ​الزيادات في النفقات ⁠عن عوامل منها ارتفاع إنفاق وزارة الزراعة الأمريكية 14 مليار دولار أو 80 بالمئة بسبب مدفوعات ​الإغاثة الزراعية، وزيادة الإنفاق العسكري 28 مليار دولار أو ​30 ⁠بالمئة، وهو ما يمثل دفعة شهر أكتوبر تشرين الأول لصناديق الائتمان العسكرية التي تأخرت بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، إلى جانب زيادات موزعة ⁠على ​العمليات والصيانة والمشتريات.

وارتفع أيضا إجمالي الفوائد على ​الدين الاتحادي 11 مليار دولار أو 11 بالمئة عن أكتوبر / تشرين الأول 2025 إلى ​115 مليار دولار.

المصدر: وكالة رويترز