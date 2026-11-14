أميركا | صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) تربط العطل الشامل في أنظمة إدارة الطيران الفيدرالية بشبكة شركة الصناعات الدفاعية “L3Harris”

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن عطل الاتصالات يبدو متعلقاً بشبكة تديرها شركة الصناعات الدفاعية “إل 3 هاريس تكنولوجيز” (L3Harris Technologies)، والتي تتولى نقل الاتصالات اللاسلكية بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية.

وتصرح شركة L3Harris بأن بنيتها التحتية تربط بين أكثر من 4,400 موقع تابع لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وتقدم أكثر من 29,000 خدمة اتصالات على مستوى البلاد.



ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بيانات الرادار قد تأثرت، كما أن السبب الدقيق لا يزال غير معروف.

وتشير التقارير إلى أن التوقف الأرضي للرحلات قد تجاوز في مدته التوقف الذي حدث عام 2023.وتحذر شركات الطيران من أن بعض العمليات قد تظل معلقة لبقية يوم الجمعة.

المصدر: وول ستريت جورنال