أمريكا | مقتل وإصابة العشرات إثر اصطدام ناقلة بسفينة رحلات نهرية في نيو أورلينز

اصطدمت ناقلة بسفينة رحلات نهرية راسية في نيو أورلينز كانت تقل نحو 130 راكباً، ما أدى إلى انقلابها جزئياً في نهر المسيسيبي وإنقاذ عدد من الأشخاص من المياه.

وأفادت شركة الرحلات النهرية “أمريكان كروز لاينز” بأن سفينتها “أمريكان هيريتيج” تعرضت للاصطدام أثناء رسوها في نيو أورلينز، وأنه تم إجلاء الضيوف وأفراد الطاقم، معرباً عن قلقه العميق على كل من كانوا على متنها.

ونقلت شبكة “دبليو دي إس يو” التابعة لشبكة “إن بي سي” عن نائب حاكم لويزيانا بيلي نونغيسر قوله إن ما لا يقل عن 12 شخصاً انتشلوا من المياه، لكنه أشار إلى عدم توفر معلومات كاملة عن عمليات الإنقاذ.

وأظهرت مشاهد السفينة النهرية تميل قبل أن تستقر على جانبها في مياه ضحلة بنهر المسيسيبي، بينما كان الركاب ظاهرين على سطحها أثناء انقلابها، فيما أغلقت السلطات النهر أمام حركة السفن في منطقة الحادث.

ولم يتضح على الفور سبب اصطدام الناقلة “أتلانتيك أسفلت” بالسفينة النهرية التي كانت قد أرست قبل نحو ساعتين من وقوع الحادث، بينما تواجد في الموقع رجال إطفاء وشرطة ومسؤولو مرفأ وخفر السواحل وفرق طبية طارئة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولي المرفأ أن عدد الإصابات لم يتأكد بعد، في حين قالت عضوة مجلس النواب الأمريكية ومجلس الشيوخ المنتخبة عن لويزيانا جوليا ليتلو إنها تدعو لعملية إنقاذ ناجحة وللسلامة والصحة لجميع المسافرين المتأثرين.

المصدر: وكالة يونيوز