بلجيكا | الاتحاد الأوروبي يطالب “سبيس إكس” باستعادة خدمات “ستارشيلد” في أوكرانيا بشكل عاجل

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تقارير أوكرانية بشأن فرض قيود جديدة على تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي «ستارشيلد» في البلاد، مطالباً شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك باستعادة الخدمات بشكل عاجل، لضمان استمرار اتصالات القوات الأوكرانية وقدرتها على التواصل والدفاع عن الأراضي الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينيه، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن التقارير بشأن القيود الجديدة «مثيرة للقلق العميق، وإن تأكدت فهي غير مقبولة»، مشدداً على ضرورة التزام الشركة بنهج ثابت في توفير خدماتها لأوكرانيا.

وأضاف رينيه أن استعادة خدمات «ستارشيلد» بصورة عاجلة ضرورية لتمكين أوكرانيا من إبقاء جنودها على اتصال، وحماية مواطنيها، ومواصلة الدفاع عن أراضيها.

وتأتي المطالبة الأوروبية في أعقاب تقارير أوكرانية عن اضطرابات وقيود جديدة على تشغيل الشبكة، التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية بصورة كبيرة في الاتصالات الميدانية وتنسيق العمليات العسكرية، ما يثير مخاوف بشأن استمرارية الاتصالات في ظل استمرار الأزمة.

وأشار المتحدث الأوروبي إلى أن أوكرانيا شهدت اضطرابات في خدمات «ستارشيلد» في أكثر من مناسبة، الأمر الذي يعزز المخاوف بشأن موثوقية البنية التحتية للاتصالات الفضائية واستمرارية الدعم التقني المقدم للبلاد.

المصدر: وكالة يونيوز