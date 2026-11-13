روسيا | بوتين يلتقي الفريق التفاوضي الروسي بعد محادثات أبوظبي مع أوكرانيا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعضاء مجلس الأمن الروسي والفريق التفاوضي بقيادة فلاديمير ميدينسكي لبحث نتائج المحادثات التي جرت مع الوفد الأوكراني في أبوظبي، في وقت تتباين فيه المواقف حول سبل إنهاء النزاع.

وفي مستهل الاجتماع، قال بوتين إنه طلب من الزملاء الذين سافروا إلى الإمارات العربية المتحدة وأجروا محادثات مع الوفد الأوكراني الحضور لاستعراض انطباعاتهم وملاحظاتهم والنتائج التي توصلوا إليها من وجهة نظرهم بشأن العمل الذي أنجزوه في أبوظبي.

وجاء هذا الاجتماع في وقت حضر فيه إلى موسكو المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بعد يومين من المحادثات في أبوظبي، في مسعى لدفع جهود إنهاء النزاع المستمر منذ عام 2022.

وأشار بوتين خلال لقائه بالمبعوثين الأمريكيين إلى موقف موسكو الثابت بشأن مطالبها، مؤكدًا رفضه أي تسوية إقليمية تقوم على مناطق منزوعة السلاح، ومشددًا على أن خط الترسيم الوحيد بالنسبة لروسيا هو الحدود الدولية.

كما جدد الرئيس الروسي معارضته لنشر أي قوات أجنبية في أوكرانيا كقوة حفظ سلام بعد انتهاء الحرب، معتبرًا أن أي نشر من هذا القبيل سيمثل هدفًا مشروعًا ويمثل استمرارًا للحرب.

واقترح بوتين تنظيم ما وصفه بـ”مهمة إنسانية” إلى مدينة كوستيانتينيفكا، حيث قال إن ما بين 400 و500 مدني ما زالوا يعيشون هناك، على غرار الهدنة القصيرة التي سمحت في الشهر الماضي بمغادرة مئات المحاصرين من بلدة أوليشكي الخاضعة للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، شدد مستشار الرئيس الأوكراني دميترو ليتفين على أن ما تريده موسكو في كوستيانتينيفكا واضح، مشيرًا إلى أن روسيا أدخلت معدات وبدّلت قواتها في أوليشكي تحت غطاء عملية إنسانية.

من جانبهم، حث المبعوثون الأمريكيون موسكو على السماح بمشاركة ممثلين أوروبيين في الجولة المقبلة من المحادثات، فيما دعا قادة أوروبيون إلى موقف موحد تجاه مفاوضات أوكرانيا.

المصدر: وكالة يونيوز