إيرلندا | رئيس الوزراء البريطاني: اتفاق لندن وبروكسل المرتقب قد يكون مكسبًا للطرفين

أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أن الاتفاق المرتقب بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، المقرر توقيعه الأسبوع المقبل، قد يشكل مكسباً متبادلاً لبريطانيا وأوروبا، معتبراً أنه قد يقترب مما توقع البريطانيون الحصول عليه عند التصويت على الخروج من الاتحاد عام 2016.

جاءت تصريحات بيرنهام على هامش قمة المجتمع السياسي الأوروبي المنعقدة في العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث يلتقي القادة الأوروبيين لإجراء محادثات تتركز على ملف أوكرانيا، قبل قمة حاسمة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال بيرنهام إن هناك قضايا عدة مطروحة على طاولة المفاوضات، ومنها زيادة التبادل الشبابي بين بريطانيا وأوروبا، مشيراً إلى أن الطلبات تأتي من الجانب الأوروبي في حين تطرح لندن مطالبها أيضاً.

وأضاف أن هناك اتفاقاً جيداً يمكن إنجازه، واصفاً إياه بأنه قد يكون أقرب إلى “البريكست” الذي تصور الناخبون أنهم يصوتون لصالحه، لا ذلك الخروج الصعب الذي تحقق نهاية عام 2019.

وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، رأى بيرنهام أن انعقاد المحادثات يمثل تقدماً، لكنه حذر من المبالغة في قراءة نتائجها في هذه المرحلة.

وشدد على ضرورة مواصلة دعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وليس للقضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية في أوروبا التي تسعى روسيا إلى طرحها.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده فرضت عقوبات إضافية على شركات النفط الروسية، حتى باتت جميع شركات النفط العشر الكبرى في روسيا خاضعة للعقوبات البريطانية، في إطار الإجراءات الرامية إلى منع تمويل الآلة الحربية الروسية.

وشدد على أهمية عدم الانجرار إلى المحادثات بما يفقده التركيز على حماية الموقف الأوكراني.

المصدر: وكالة يونيوز