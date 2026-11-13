دعوى قضائية بأمريكا تطالب بوقف تطوير نماذج الذكاء الصناعي المتقدمة

رفعت مجموعة من المنظمات غير الهادفة للربح دعوى قضائية الخميس ضد شركات أوبن إيه.آي وأنثروبيك وميتا بلاتفورمز وجوجل وقسم الذكاء الاصطناعي في شركة سبيس إكس، سعيا إلى وقف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ​الأكثر تقدما، استنادا إلى مخاوف عبر عنها قادة هذه الشركات أنفسهم من أن تشكل هذه ‌التكنولوجيا تهديدا للبشرية.

وأقامت هذه المنظمات، التي تركز على المساءلة في مجال التكنولوجيا، الدعوى في سان فرانسيسكو. وقالت إن قوانين ولاية كاليفورنيا لمكافحة الممارسات التجارية الجائرة توفر الأساس لاستصدار أمر قضائي يمنع الشركات من مواصلة تطوير منتجات، مثل تشات جي.بي.تي وجيميناي وكلود.

وتستشهد المنظمات في ​الدعوى بتصريحات قادة، مثل داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس ​إكس، حول قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير الحضارات. كما تشير الدعوى إلى وقائع حدثت في ⁠الآونة الأخيرة وخرجت فيها النماذج عن بيئات الاختبار وهاجمت تلقائيا مواقع إلكترونية حكومية.

وجاء في نص الدعوى “لا يُسمح لأي قطاع ​آخر بأن يعتبر تطوير منتجات غير آمنة، ناهيك عن تلك التي قد تقتلنا جميعا، أمرا لا مفر منه… كما ​لا يُمنح أي قطاع الحق في أن ينظم من تلقاء نفسه تطوير مثل هذه المنتجات الخطيرة”.

وتتهم المنظمات، في الدعوى، الشركات بالانخراط في ممارسات تجارية تتسبب في الضرر العام أو تمس الصحة العامة ورفاهية المجتمع، مشيرة إلى وقائع سابقة حدثت بالفعل واحتمال حدوث أضرار ​في المستقبل.

ورفض متحدث باسم شركة ميتا التعليق. ولم يرد ممثلو الشركات الأخرى على طلبات للتعقيب.

* دعاوى قضائية أخرى

ترفض ​إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن السعي إلى فرض لوائح تنظيمية على نطاق واسع للذكاء الاصطناعي خوفا من أن يضر ‌ذلك ⁠بقدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين، لكن ولايات وكيانات خاصة سعت إلى استخدام الدعاوى القضائية لإجبار الشركات على إجراء تغييرات.

ورفع جيمس أوثماير المدعي العام لولاية فلوريدا دعوى قضائية ضد أوبن إيه.آي في يونيو حزيران. واتهم الشركة بتضليل الجمهور بشأن سلامة منصتها تشات جي.بي.تي. وقال إنها أضرت بالأطفال من خلال تزويد مرتكبي حوادث إطلاق النار في المدارس بالمعلومات ​وتقديم إرشادات عن إيذاء ​النفس إضافة إلى التسبب ⁠في إدمان المستخدمين الشبان.

وطلبت ولاية فلوريدا من القاضي الذي ينظر الدعوى في سبتمبر أيلول منع أوبن إيه.آي من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي جديدة دون رقابة خارجية. ولا يزال ​هذا الطلب قيد النظر، وفقا لسجلات المحكمة.

وبعدما رفعت الولاية الدعوى، قال درو بوساتيري المتحدث ​باسم (أوبن إيه.آي) إن ⁠الشركة أوقفت مؤقتا تدريب نماذجها الأكثر كفاءة ولن تستأنف ذلك حتى يتم وضع ضمانات إضافية.

ورفعت مجموعة من ثماني ولايات دعاوى قضائية أخرى ضد أوبن إيه.آي الشهر الماضي في محاكم مختلفة بأنحاء البلاد. وقالت إن تشات جي.بي.تي وجه مستخدميه، ومن ⁠بينهم مراهقون، ​لإيذاء أنفسهم أو الآخرين.

ولم ترد أوبن إيه.آي على طلبات للتعليق بعد ​رفع الدعاوى.

وتسعى الولايات عن طريق الدعاوى التي رفعتها إلى فرض عقوبات مالية واستصدار أمر يمنع الشركة من تطوير نماذج ذكاء اصطناعي ذاتية التطوير ​ما لم تتمكن من ضمان توافق تلك النماذج مع القيم الإنسانية.

المصدر: وكالة رويترز