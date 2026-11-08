وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مصدر مطّلع: سماع دويّ ثلاث طلقات نارية قبل دقائق من منطقة سيريك باتجاه مضيق هرمز وإطلاق النار جاء في إطار التعامل مع زوارق مخالفة في مضيق هرمز