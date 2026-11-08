الأحد   
   08 11 2026   
   27 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 22:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وكالة “فارس”: سماع انفجارات في بندر عباس وقشم وسط ترجيحات محلية بإطلاق نار تحذيري باتجاه سفن

      مواضيع ذات صلة

      “تسنيم”: عدوان أميركي على جزيرة قشم اقتصر على سقوط مقذوف في الجزيرة من دون ورود تقارير عن استهداف مناطق أخرى في محافظة هرمزغان

      “تسنيم”: عدوان أميركي على جزيرة قشم اقتصر على سقوط مقذوف في الجزيرة من دون ورود تقارير عن استهداف مناطق أخرى في محافظة هرمزغان

      مصادر عراقية: انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق إقليم كردستان العراق إثر استهداف حقل كورمور الغازي في السليمانية بمسيرة

      مصادر عراقية: انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق إقليم كردستان العراق إثر استهداف حقل كورمور الغازي في السليمانية بمسيرة

      بالفيديو | حريق ضخم بحقل كورمور للغاز ومصادر محلية تعزوه إلى هجوم بمسيّرة

      بالفيديو | حريق ضخم بحقل كورمور للغاز ومصادر محلية تعزوه إلى هجوم بمسيّرة