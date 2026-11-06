أمير قطر وترامب بحثا جهود خفض التصعيد بالمنطقة

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صباح اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان له، إن “الاتصال تناول العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها، إلى جانب آخر تطورات المنطقة، وخصوصا الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد”.

واستعرض الجانبان “المساعي الدولية الجارية، ومنها جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة للتقريب بين الأطراف المعنية ودعم المسار التفاوضي، بهدف الوصول إلى اتفاق شامل يضع حدا للأزمة ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة”.

وأكد أمير دولة قطر، خلال الاتصال، “ضرورة استمرار الحوار واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية لتسوية الخلافات، بما يجنب المنطقة مزيدا من التصعيد ويضمن حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة”.

المصدر: رويترز