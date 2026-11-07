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   26 جمادى الأولى 1448   
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    اقتصاد

    إسبانيا قررت تخزين جزء من إنتاج زيت الزيتون لتجنب انخفاض الأسعار

    أمرت إسبانيا منتجي زيت الزيتون بسحب 12 في المئة من إنتاجهم من السوق وتخزينه حتى أيلول 2027، في مسعى لمنع انخفاض الأسعار نتيجة وفرة المحصول، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”. 

    وأوضحت وزارة الزراعة في بيان، أن “هذا القرار سيؤدي إلى سحب نحو 188 ألف طن من زيت الزيتون من السوق”. وذكرت أن “الهدف هو تنظيم العرض من أجل تحسين أداء السوق والقطاع وتحقيق استقرارهما”.

    وأدى اعتدال درجات الحرارة وهطول الأمطار بغزارة خلال الربيع إلى تهيئة ظروف مواتية لما تتوقع إسبانيا أن يكون رابع أكبر موسم حصاد في تاريخها.

    وتتوقع وزارة الزراعة أن يبلغ إنتاج إسبانيا من زيت الزيتون 1,6 مليون طن في موسم 2026-2027، بزيادة قدرها 23 في المئة عن الموسم السابق.

    ووصف وزير التجارة لويس بلاناس الإجراء أثناء دراسته الشهر الماضي بأنه “تدبير استثنائي” غير مسبوق.

    تعافت السوق من فترة شهدت انخفاضا في الإنتاج بسبب الجفاف وموجات الحر خلال موسمي 2022-2023 و2023-2024، وهي فترة ارتفعت فيها الأسعار إلى مستويات قياسية.

    المصدر: ا ف ب