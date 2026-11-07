بالرسومات البيانية .. استطلاع حديث حول التأييد للمقاومة

قراءة في نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، لرصد اتجاهات الرأي في البيئة الشيعية حيال المقاومة والتحرير والمواقف السياسية.

السلطة والجيش: ثنائية الرفض والقبول

تكشف نتائج استطلاع الرأي العام في البيئة الشيعية عن ارتفاع نسبة المواقف الرافضة لأداء الحكومة، حيث بلغت 88.2%، فيما أيد 81.4% تغييرها، وعبّر 81.4% عن عدم الثقة برئاسة الجمهورية، ورفض 86.5% اتفاق الإطار باعتباره يفرّط بالمصلحة الوطنية. في المقابل، وقد حظي الجيش اللبناني بثقة مطلقة لدى 56.5% من المستطلعين.





ثقة عابرة للأزمات

تشير النتائج إلى أن 77% من المستطلعين في البيئة الشيعية يثقون بإيران، مقابل 12% فقط لا يثقون بها، في مؤشر يعكس مستوى الثقة بإيران رغم الأزمات والتحديات.

المقاومة.. الخيار الثابت

تؤكد نتائج الاستطلاع تمسّك البيئة الشيعية بخيار المقاومة، إذ يرى 89.8% أن المقاومة ما زالت ضرورية في المرحلة الحالية، فيما يعتبر 84% أن السلاح ضرورة للحماية والردع، مقابل رفض 97.5% للتطبيع. أرقام تعكس ثبات الموقف من المقاومة وسلاحها ورفض أي مسار نحو التطبيع.

المصدر: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق