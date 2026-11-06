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    اقتصاد

    ترامب يعزو هبوط أسعار الأسهم إلى فوز الديمقراطيين في الانتخابات


      عزا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهبوط الحاد في أسعار الأسهم الخميس، إلى فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي التي جرت مطلع هذا الأسبوع.


      وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال» بعد إغلاق الأسواق المالية الأمريكية: «انهار سوق الأسهم اليوم لأن الديمقراطيين حققوا فوزا كبيرا الثلاثاء (…) من المحزن رؤية ذلك، لا تلومن إلا أنفسكم».


      ورأى محللون أن موجة بيع الأسهم الخميس جاءت بسبب المخاوف من التهديد الذي يمثله الديمقراطيون لازدهار الاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث شهد مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، أسوأ جلساته منذ نيسان/أبريل 2025.


      وواجهت مراكز البيانات معارضة واسعة من الناخبين الأمريكيين، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي، وقد تعهد العديد من الفائزين في انتخابات التجديد النصفي بالعمل على كبح جماح هذه المشاريع.

      المصدر: ا ف ب

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