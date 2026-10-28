تقرير ديمقراطي يكشف ارتفاع ثروة ترامب…



كشف تقرير للديمقراطيين في اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونغرس الأميركي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حقق أرباحاً بملايين الدولارات من سوق أسهم النفط.



وأشار التقرير إلى أن ثروة ترامب الشخصية من أسهم النفط والغاز ارتفعت بما يصل إلى 35.8 مليون دولار منذ بداية العام.



ولفت التقرير إلى أن 94% من مشتريات ترامب من أسهم النفط والغاز خلال عام 2026 جرت بعد بدء الحرب على إيران.

وفي وقتٍ سابق، كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية بأن استطلاعاً جديداً للرأي أظهر أن غالبية كبيرة من الأميركيين تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب لن يقبل نتائج انتخابات التجديد النصفي المقبلة، في حال تكبّد الجمهوريون خسائر في السباق الانتخابي.



يأتي هذا فيما ستُجرى انتخابات التجديد النصفي الأميركية في 3 من تشرين الثاني 2026، لتشكل محطة مفصلية يُعاد فيها انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب، وتجديد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، فضلاً عن اختيار حكام 36 ولاية.

المصدر: الميادين