منتدى الدول المصدرة للغاز يعرب عن قلقه من “الكربون الأوروبي”

أعرب منتدى الدول المصدرة للغاز عن قلقه إزاء الإجراءات المرتقبة للاتحاد الأوروبي في مجال التنظيم الكربوني، وأعلن تشكيل فريق عمل خاص لمعالجة هذه المسألة.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام للمنتدى، فيليب مشيلبيلا، خلال قمة المنظمة في موسكو. وقال مشيلبيلا: “هذه المشكلات ليست جديدة على المنتدى.

فقد أعرب الاجتماع الوزاري الثامن والعشرون للمنتدى رسميا عن قلقه العميق إزاء هذه الإجراءات، وأنشأ فريق عمل خاصا معنيا بمسألة العناية الواجبة المؤسسية الشاملة وآلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي. وقد عملنا على ذلك كمجموعة. هدفنا ليس المواجهة، بل التفاعل البناء”.

وأشار إلى أن تنظيم انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي يطرح أمام الدول المنتجة للغاز أسئلة مهمة تتعلق بالآثار خارج الحدود لهذه الإجراءات، وتناسب تكاليف الامتثال، والاعتراف بأنظمة الرصد الوطنية، والوصول إلى التكنولوجيا، وعدم التمييز، والالتزامات التجارية الدولية.

وأكد الأمين العام: “نستند لا إلى الشعارات، بل إلى البيانات والتحليل الاقتصادي والخبرة الفنية والحوار البنّاء. وقد فعلنا ذلك على مستويات مختلفة، بما في ذلك المستويات العليا في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة. ويسرنا أن نرى الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوات معينة في هذا الاتجاه”.

أسعار الغاز الفورية العالمية تتضاعف منذ فبراير 2026

وعلى صعيد متصل، أعلن الأمين العام للمنتدى أن أسعار الغاز الفورية العالمية تضاعفت منذ فبراير 2026 بسبب انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا.

وقال مشيلبيلا في كلمته: “تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية الرئيسية، وتضاعفت الأسعار الفورية أكثر من مرتين منذ فبراير 2026، وتصاعد الضغط على أسواق التخزين والكهرباء والمستهلكين”.

وأضاف أن التطبيع الحتمي لإمدادات الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب القدرات الجديدة لتسييل الغاز، قد يخفف الضغط على السوق، في حين أن الانقطاعات المطولة في الإمدادات ستكون لها عواقب أوسع على أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي.

وتستضيف موسكو اليوم القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بحضور الرئيس فلاديمير بوتين وقادة الدول الأعضاء والمراقبة، وسط ظروف استثنائية تعصف بسوق الطاقة العالمية. وتتزامن القمة مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز.

المصدر: روسيا اليوم