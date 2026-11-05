جنبلاط هنأ السيناتور برني ساندرز عقب صدور نتائج الانتخابات الاميركية النصفية

‏هنّأ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ⁧‫وليد جنبلاط‬⁩ السيناتور الأميركي المستقل برني ساندرز، عقب صدور نتائج الانتخابات النصفية.

‏وكتب جنبلاط على منصة “أكس”: “ساندرز، لقد فزت”، ناشراً صورة له. وتُعدّ النتائج انتصاراً للتيار التقدمي الذي يمثّله ساندرز، بعدما دعم عدداً من مرشحيه وشارك في حملاتهم. وفاز عدد من هؤلاء المرشحين، في مؤشر إلى اتساع القبول بأفكاره، ومنها الدفاع عن الطبقة العاملة ومواجهة نفوذ الأثرياء ودعم فلسطين.

‏وقد أمضى ساندرز أشهراً في تنظيم تجمعات انتخابية دعماً لهم، ومن أبرزهم المرشح عبدول السيد الذي فاز بمقعد ميشيغان في مجلس الشيوخ.

المصدر: بيان