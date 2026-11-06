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    مدفعية العدو “الإسرائيلي” تقصف أطراف برعشيت وبيت ياحون وعيتا الجبل في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان

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