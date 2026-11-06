“إسرائيل اليوم” العبرية عن مسؤول “إسرائيلي” رفيع: الحرب على إيران كان يُفترض أن تؤدي إلى إسقاط النظام في طهران لكنها بدلًا من ذلك أسقطت الإدارة في واشنطن