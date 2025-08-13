دولي

أمريكا | واشنطن تحيل إلى “إسرائيل” أي أسئلة على صلة باستشهاد صحافيين في غزة

رفضت الولايات المتحدة، توجيه انتقادات لـ”إسرائيل” بشأن استشهاد صحافيين عاملين في قناة الجزيرة في قطاع غزة، محيلة أيّ أسئلة بهذا الصدد إلى كيان الاحتلال.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركية تامي برس للصحافيين، إنّ “ما سأقوله لكم هو أنّنا نحيلكم إلى إسرائيل في أيّ معلومات تتّصل بالشريف”.

وأعربت برس عن “احترامها للصحافيين الذين يتولّون تغطية مناطق الحرب”، فيما ادّعت أن “عناصر حماس متغلغلون في المجتمع، ويتظاهرون بأنهم صحافيون”.

وكانت أعلنت الجزيرة ـأن ثلاثة من عامليها استشهدوا مع أنس الشريف في الضربة التي استهدفت خيمتهم في مدينة غزة، وهم مراسلها محمد قريقع والمصوّران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.

المصدر: وكالات