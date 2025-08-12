عربي وإقليمي

حماس: الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في تنفيذ جريمة “هندسة التجويع والفوضى” في غزة

أكدت حركة حماس أن “الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في تنفيذ جريمة هندسة التجويع والفوضى بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة، من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفي مقدّمتها الحق في الغذاء”.

وأوضحت الحركة في بيان لها، الثلاثاء، أن “الاحتلال يُصرّ على اعتماد آلية توزيع قاتلة، ويمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية من القيام بواجبها في إيصال المساعدات وتوزيعها بشكل آمن”، مشيرة إلى أن “الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه الوحشية عبر القصف العشوائي الهمجي الذي يطال مختلف مناطق قطاع غزة، مستهدفًا منازل المدنيين وخيام النازحين”.

وشدّدت حماس على أن “إصرار الاحتلال على التجويع والقتل اليومي يُشكّل تحدّياً صارخاً للمجتمع الدولي، ودليلاً على مضيه في سياسة الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج”، مضيفةً: “يصرّ مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة هذه الحرب العبثية، بلا هدف سوى خدمة مصالحه السياسية والشخصية، دون أي اكتراث بحياة أسراه أو مصيرهم، مفضّلاً استمرار نزيف الدم لتحقيق أطماعه”.

وثمّنت الحركة “عالياً حالة التضامن الشعبي حول العالم”، داعية إلى “استمرارها وتصعيدها حتى وقف العدوان وإنهاء حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة”.

كما طالبت “الدول العربية والإسلامية بممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية، وتفعيل أوراق قوّتها في وجه الاحتلال الفاشي، لوقف العدوان، وإنهاء سياسة التجويع، وإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير شعبنا الفلسطيني”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام